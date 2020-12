A fase de grupos da Liga dos Campeões começa nesta terça-feira com a qualificação para os oitavos de final em aberto para várias equipas.

Doze clubes podem agora juntar-se ao FC Porto na segunda etapa da prova, numa semana em que também Sp. Braga e Benfica vão ficar a conhecer potenciais adversários.

Nos oitavos de final da Champions estão já: Bayern Munique, Manchester City, Liverpool, Chelsea, FC Porto, Sevilha, Borussia Dortmund, Barcelona e Juventus, que chegaram a esta última jornada qualificados. Nesta terça-feira, apuraram-se a Lazio, o Leipzig e o PSG.

De referir que Bayern, Liverpool, Chelsea, Dortmund e Juventus são potenciais adversários do FC Porto, enquanto se aguarda o final do PSG-Basaksehir: os franceses ainda não sabem se são primeiros ou segundos.

O Manchsester United e o Club Brugge passam para a Liga Europa na qual podem ser adversários de Benfica ou Sp. Braga, tal como o Krasnodar.

No qua falta da Champions, têm hipótese de chegar aos oitavos de final:

GRUPO A: Atlético de Madrid, Salzburgo (como 2.º classificados)

GRUPO B: Borussia Monchengladbach, Shakhtar Donetsk, Real Madrid, Inter

GRUPO D: Atalanta, Ajax (como 2.º classificados)

Para a Liga Europa sabe-se já que segue o Krasnodar, e para além das equipas que acima podem terminar em segundo ou terceiro há mais cinco na contenda por um lugar na prova em que estão Benfica e Sp. Braga.

Ou seja, Lokomotiv Moscovo, Olympiakos, Marselha, Dínamo Kiev e Ferencvaros estão fora da corrida aos oitavos da Champions, mas podem apurar-se para a Liga Europa.

De lembrar que os primeiros da Champions defrontam os segundos classificados: como é habitual, nos oitavos não pode haver duelos entre equipas do mesmo grupo nem do mesmo país.

Na Liga Europa, os terceiros classificados da Champions dividem-se em dois grupos nos 16avos: os quatro que tiverem melhor pontuação serão cabeça de série e juntam-se aos vencedores de grupos da Liga Europa, os outros juntam-se aos segundos classificados: de onde partem Benfica e Sp. Braga na quinta-feira, diga-se.

Assim, o único grupo absolutamente definido é o E: Chelsea, Sevilha, Krasnodar e Rennes não mudam de posição independentemente da última jornada.

A UEFA já fez as contas de cada grupo na Champions e o Maisfutebol explica-as abaixo também.

Bayern: qualificado como primeiro

At. Madrid: apura-se se evitar a derrota com o Salzburgo. Vai à Liga Europa se perder.

Salzburgo: se vencer o Atlético de Madrid vai aos oitavos da Champions; vai à Liga Europa se não vencer os espanhóis e o Lokomotiv Moscovo ganhar ao Bayern.

Lokomotiv Moscovo: tem de vencer o Bayern e esperar que o Salzburgo não bata o Atlético para ir à Liga Europa.

Bor. Monchengladbach: qualifica-se se não perder na última jornada em casa do Real Madrid ou se Shakhtar e Inter empatarem; se vencerem serão primeiros; sejam quais forem os resultados nunca terminarão abaixo do terceiro lugar.

Shakhtar Donetsk: a equipa de Luís Castro qualifica-se se vencer o Inter ou se os dois jogos do grupo terminarem empatados. É eliminado das provas da UEFA se perderem com o Inter e o Real Madrid não perder com o Monchengladbach.

Real Madrid: uma vitória sobre o Monchengladbach garante a passagem aos oitavos de final; também se qualificam se empatarem e o Shakhtar perder com o Inter. Pode ser primeiro se: vencer e o Shakhtar não. É último se perder e se o Inter vencer.

Inter de Milão: qualifica-se para os oitavos de final se vencerem o Shakhtar e no Real Madrid-Mochengladbach não houver empate. Se não vencer, é eliminado das provas europeias.

Manchester City: apurado como primeiro

FC Porto: apurado como segundo

Olympiakos: será terceiro desde que o Marselha não faça mais pontos nesta última jornada.

Marselha: tem de fazer pelo menos mais um ponto do que o Olympiakos para ir à Liga Europa devido ao confronto direto.

Liverpool: apurado como primeiro

Atalanta: qualifica-se se não perder com o Ajax

Ajax: tem de vencer a Atalanta para chegar aos oitavos de final da Champions

Midtjylland: está eliminado, é último

Chelsea: apurado em primeiro, possível adversário do FC Porto

Sevilha: apurado em segundo.

Krasnodar: apurado para a Liga Europa

Rennes: está eliminado.

Borussia Dortmund: Pode ser adversário do FC Porto

Lazio: segundo classificado.

Club Brugge: Pode vir a ser adversário de Benfica ou Sp. Braga.

Zenit: foi eliminado.

Juventus: é primeira, possível adversária do FC Porto

Barcelona: é segunda..

Dínamo Kiev: qualifica-se para a Liga Europa, pode ser adversário de Benfica ou Sp. Braga;

Ferencvaros: está eliminado.

Leipzig: está apurado, falta saber se em primeiro ou segundo

PSG: está apurado, falta saber se em primeiro ou segundo

Manchester United: qualifica-se para a Liga Europa, pode ser adversário de Benfica ou Sp. Braga.

Istambul Basaksehir: está eliminado.