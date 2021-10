A equipa de futsal do Benfica estreou-se na ronda principal da Liga dos Campeões, que está a decorrer em Lucenec, na Eslováquia, com uma vitória sobre o os belgas do Halle-Gooik por 2-1.

O Benfica entrou praticamente a ganhar neste jogo, uma vez que chegou à vantagem ainda no decorrer do primeiro minuto, aos 59 segundos, num lance de laboratório com finalização de Arthur. Uma vantagem que dobrou ao minuto catorze, num lance de baliza a baliza, concluído por Henmi.

Já na segunda parte, a formação belga reduziu a diferença, aos 25 minutos, num ataque rápido pela esquerda, concluído por Jelovcic.

O Benfica assume, assim, o comando do Grupo 1 antes de defrontar, já esta quinta-feira, os russos do MFK Sinara Ekaterinburg e, depois no sábado, o anfitrião Lucenec. Os três primeiros qualificados seguem para a fase seguinte da Champions.