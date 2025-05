Manchester United e Tottenham apuraram-se para a final da Liga Europa esta quinta-feira. Ora, estes dois resultados confirmaram o apuramento de seis equipas inglesas para a próxima edição da Liga dos Campeões, um recorde na história da competição.

A Premier League já sabia que podia contar com cinco formações na edição de 2025/26 da Champions depois da eliminação do Real Madrid aos pés do Arsenal, devido ao coeficiente das equipas inglesas que garantiram um dos dois primeiros lugares no ranking da UEFA.

Onde é que o Man. United e o Tottenham entram nestas contas? Na final da Liga Europa. O vencedor da competição garante uma posição na edição da Liga dos Campeões da temporada seguinte. Como as duas equipas são inglesas, está confirmada a sexta equipa em 2025/26.

O recorde de equipas do mesmo país na «prova milionária» estava nas cinco formações, algo alcançado pela própria Liga inglesa por uma única vez [2017/18], pela Liga espanhola por três ocasiões [2015/16, 2021/22 e 2023/24], pelo Campeonato alemão por duas vezes [2022/23 e 2024/25] e ainda pela Serie A italiana esta temporada.