A UEFA confirmou, na passada quinta-feira, que manteve contacto com a A22 Sports Management, empresa que lidera o projeto da antiga Superliga Europeia, mas que não tem planos para alterar o formato da Liga dos Campeões e não surgiu qualquer decisão da dita conversa.

«Confirmamos as notícias que dão conta que o senhor Theodore Theodoridis [secretário-geral da UEFA] falou com o senhor Anas Laghari [co-fundador da A22 Sports Management] em algumas ocasiões, em eventos públicos. Nenhuma decisão formal resultou destas conversas», referiu em comunicado enviado à Reuters.

«Reafirmamos categoricamente que não existem quaisquer planos para alterar o formato da Liga dos Campeões da UEFA», acrescentou.

De relembrar que a Superliga Europeia foi um projeto apresentado para rivalizar com a Liga dos Campeões da UEFA, colocando frente a frente um grupo exclusivo de equipas europeias. Vários clubes opuseram-se à ideia e a mesma acabou por não avançar.

Nos últimos tempos, o Barcelona decidiu abandonar o projeto da Superliga Europeia, num gesto interpretado como uma tentativa de restabelecer uma boa relação entre o clube e a UEFA. Desta forma, registou-se a presença de Joan Laporta, presidente do clube catalão, na conferência da Associação de Clubes Europeus (ECA), que decorreu em Roma.

Durante o evento, o presidente da ECA e também do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, fez questão de destacar o regresso do dirigente blaugrana:

«Hoje [quinta-feira], dou as boas-vindas a um convidado especial. Às vezes os amigos discordam uns dos outros, é normal, mas voltam sempre a reunir-se por um bem comum. Por favor juntem-se a mim nas boas-vindas de volta à família ao presidente do Barcelona, Joan Laporta», afirmou.

Já Laporta, em declarações à imprensa espanhola, nomeadamente ao El Chiringuito, sublinhou o desejo de contribuir para um ambiente mais cooperativo no futebol europeu.

«O presidente da ECA convidou-nos. Aceitámos gentilmente, pois temos uma relação muito boa. O Barcelona é a favor da pacificação do futebol europeu. Queremos que haja um acordo e que regressemos à UEFA», afirmou o dirigente do Barcelona.

Recorde-se que a A22 continua a promover a sua proposta de competição europeia, sob o conceito de Unify League, num modelo que prevê a participação de 96 clubes distribuídos por quatro divisões, com um sistema de promoções e descidas. O projeto é apresentado como uma alternativa baseada no mérito desportivo, prometendo transmissões gratuitas e maior visibilidade para clubes de menor dimensão.

Os responsáveis da A22, entre eles o presidente-executivo Bernd Reichart, defendem que a nova liga não pretende competir com as provas da UEFA, mas sim complementar as competições nacionais. Ainda assim, o conceito tem enfrentado forte resistência por parte das federações e ligas europeias, que consideram que o projeto pode pôr em causa o atual sistema do futebol europeu.

Siga o canal de Whatsapp do Maisfutebol