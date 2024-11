Terminada a 5.ª jornada da Fase Liga da Champions e da Liga Europa, e 4.ª ronda da Fase Liga da Liga Conferência, é hora de recuperar a calculadora e analisar as probabilidades quanto aos destinos das equipas portuguesas nestas provas.

Ao consultar os dados publicados pelo «Football Meets Data» – resultado de 10 mil simulações – Portugal reforça as esperanças de manter os cinco representantes para as eliminatórias. Comecemos pela Liga dos Campeões.

De acordo com este projeto de análise de dados, 16 pontos serão suficientes para assegurar uma vaga no top-8. Nesta fase, o Sporting conta com 10 pontos (10.º), enquanto o Benfica totaliza nove (12.º).

Updated probabilities to qualify for Top 8:

1⃣4⃣ pts = 1% 1⃣5⃣ pts = 16% 1⃣6⃣ pts = 69% 1⃣7⃣ pts = 97% 1⃣8⃣ pts = 100%

Desta forma, é esperado que Liverpool, Inter Milão, Dortmund, Arsenal, Barcelona, Atalanta, Bayern Munique e Bayer Leverkusen garantam a qualificação direta para os oitavos de final.

🚨🆕 UCL projections (27 Nov)



No change to projected Top 8.



New in Top 24:

🔹 Club Brugge 🇧🇪



Out of Top 24:

🔸 Dinamo 🇭🇷 pic.twitter.com/sAexzwJa5Z — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 27, 2024

Quanto aos lugares de play-off – do 9.º ao 24.º posto – o melhor será alcançar a meta dos 10 pontos.

Updated probabilities to qualify for Top 24:

7⃣ pts = 0.3% 8⃣ pts = 11% 9⃣ pts = 46% 1⃣0⃣ pts = 87% 1⃣1⃣ pts = 99.8% 1⃣2⃣ pts = 100%

Expected points for each of the 36 positions in the UCL table. pic.twitter.com/ddRq4gaASU — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2024

De acordo com o «Football Meets Data», e em resultado das referidas 10 mil simulações, nesta fase é provável que o Benfica cruze com Juventus, Mónaco, Real Madrid, Man. City ou Celtic no play-off.

Most likely UCL KO playoff pairings (as of 28 Nov):

6.0% Brest 🇫🇷 - Real Madrid 🇪🇸 5.8% Lille 🇫🇷 - Feyenoord 🇳🇱 5.7% Benfica 🇵🇹 - Juventus 🇮🇹 5.6% Celtic 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 - PSV 🇳🇱 5.6% Monaco 🇫🇷 - Benfica 🇵🇹 5.5% Brest 🇫🇷 - PSV 🇳🇱 5.5% Celtic 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 - Benfica 🇵🇹 ... — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2024

E, caso sigam para os «oitavos», as águias poderão jogar em Liverpool, uma vez que constam entre os adversários mais prováveis dos ingleses.

Por fim, no que diz respeito ao caminho dos portugueses na Champions, tanto Sporting como Benfica são apontados aos «oitavos». Em todo o caso, os leões contam com maior probabilidade de alcançar os «quartos» (36 por cento; Benfica com 11 por cento).

Nesta fase, o Liverpool regista a maior probabilidade de vencer a prova, até porque segue só com vitórias.

To win the Champions League (27 Nov):

14% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool 13% 🇮🇹 Inter 11% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal 10% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City 7% 🇪🇸 Barcelona 6% 🇩🇪 Bayern 6% 🇮🇹 Atalanta 5% 🇩🇪 B. Leverkusen 5% 🇪🇸 Real Madrid ... pic.twitter.com/n9Fu8F8wF2 — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2024

As contas na Liga Europa

O amargo empate em Bruxelas diminuiu as probabilidades de o FC Porto alcançar o top-8. Até porque, para atingir esse patamar, as equipas deverão totalizar 15 pontos.

Nesta fase, os portistas – que levam cinco pontos (23.º) – apenas podem alcançar os 14 pontos. Para isso, os comandados de Vítor Bruno estão obrigados a vencer os três jogos que restam.

Por sua vez, o Sp. Braga viu a probabilidade de garantir uma vaga no play-off aumentar depois do triunfo caseiro sobre o Hoffenheim. Ao cabo de sete pontos (18.º), os «Guerreiros» deverão precisar de mais dois pontos para seguir em prova.

Updated UEL probabilities (29 Nov):

Updated UEL probabilities (29 Nov):

Top 24: 7⃣ pts = 0.1% 8⃣ pts = 9% 9⃣ pts = 58% 1⃣0⃣ pts = 97% 1⃣1⃣ pts = 100% Top 8: 1⃣3⃣ pts = 1% 1⃣4⃣ pts = 21% 1⃣5⃣ pts = 74% 1⃣6⃣ pts = 97% 1⃣7⃣ pts = 100%

Assim, a probabilidade favorece Lazio, Ath. Bilbao, Frankfurt, Galatasaray, Tottenham, Ajax, Lyon e Man. United quanto ao acesso direto aos «oitavos».

🚨🆕 UEL projections (28 Nov)

New in Top 8: 🔹 Lyon 🇫🇷 Out of Top 8: 🔸 Anderlecht 🇧🇪 New in Top 24: 🔹 Braga 🇵🇹 🔹 Union SG 🇧🇪 Out of Top 24: 🔸 Hoffenheim 🇩🇪 🔸 Beşiktaş 🇹🇷 pic.twitter.com/gFwNDca0cE — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2024

Espreitando os «oitavos» da Liga Europa, os adversários mais prováveis de FC Porto são Ath. Bilbao, Eintracht Frankfurt e Lazio.

Most likely pairings in UEL Round of 16 (as of 29 Nov):

7.5% Athletic 🇪🇸 - Porto 🇵🇹 7.1% Lazio 🇮🇹 - Porto 🇵🇹 7.1% Lazio 🇮🇹 - Real Sociedad 🇪🇸 6.5% Lazio 🇮🇹 - Roma 🇮🇹 6.2% Athletic 🇪🇸 - Real Sociedad 🇪🇸 6.2% Eintracht 🇩🇪 - Porto 🇵🇹 6.1% Eintracht 🇩🇪 - Roma 🇮🇹 6.0% Lazio 🇮🇹 -… — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 29, 2024

O destino do Vitória na Liga Conferência

Ao cabo de 10 pontos em quatro rondas – três vitórias e um empate (5.º) – o Vitória de Guimarães está garantido no top-24 e muito próximo de selar a qualificação para os «oitavos» da Liga Conferência. Para tal, resta somar dois pontos, na visita ao St. Gallen (25.º) e na receção à Fiorentina (6.º).

Updated UECL probabilities (29 Nov):

Updated UECL probabilities (29 Nov):

Top 24: 5⃣ pts = 1% 6⃣ pts = 16% 7⃣ pts = 79% 8⃣ pts = 100% Top 8: 1⃣0⃣ pts = 0.3% 1⃣1⃣ pts = 15% 1⃣2⃣ pts = 66% 1⃣3⃣ pts = 98% 1⃣4⃣ pts = 100%

Além dos «Conquistadores» e do Chelsea, também Legia Varsóvia, Fiorentina, Jagiellonia, Rapid Viena, Heidhnheim e Lugano deverão garantir a vaga nos «oitavos».

🚨🆕 UECL projections (28 Nov)

New in Top 8: 🔹 Lugano 🇨🇭 Out of Top 8: 🔸 Gent 🇧🇪 New in Top 24: 🔹 TSC 🇷🇸 Out of Top 24: 🔸 Omonia 🇨🇾 pic.twitter.com/y8VX842t25 — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2024

Na eliminatória, as 10 mil simulações do «Football Meets Data» aponta o Betis como o adversário mais provável do Vitória de Guimarães.