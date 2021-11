A UEFA pediu aos internautas que escolham o melhor golo da história da Liga dos Campeões com base numa pré-seleção de seis grandes golos que incluem o espetacular golo de bicicleta de Cristiano Ronaldo, ainda ao serviço do Real Madrid, num embate com a Juventus, em jogo dos quartos de final da temporada de 2017/18.

O golo do internacional português é um sério candidato a ser eleito, mas vai encontrar concorrência forte de outros cinco golos que marcam a história da liga milionária, como George Weah (Bayern-PSG, fase de grupos de 1994/95), Zinedine Zidane (REAL MADRID-Bayer Leverkusen, na final de 2002), Dejan Stankovic (INTER-Schalke, nos quartos de final de 2010/11), Lionel Messi (Real Madrid-BARCELONA, meias-finais de 2010/11) e Gareth Bale (REAL MADRID-Liverpool, na final de 2018), este último também de bicicleta.

Atenção que a UEFA está a oferecer bilhetes para a próxima final da Champions, em São Petersburgo, a quem participar na votação.

Confira os seis golos selecionados pela UEFA: