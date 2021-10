Horas após a vitória no dérbi frente ao Boavista, o FC Porto iniciou a preparação para o jogo frente ao AC Milan, da quarta jornada do grupo B da Champions.



Segundo informam os dragões, Uribe e Marcano juntaram-se ao lesionado Wendel e não estiveram às ordens de Sérgio Conceição. O colombiano sofreu uma lesão muscular na coxa direito enquanto o espanhol tem uma entorse no tornozelo direito. Ambos fizeram apenas tratamento tal como o lateral-esquerdo brasileiro.



Os azuis e brancos voltam a treinar esta segunda-feira, às 16h00, no Olival. O jogo em San Siro está marcado para a próxima quarta-feira, às 17h45.