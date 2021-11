Uribe. Marcano e Wendell não estiveram no relvado no último treino antes do jogo frente ao AC Milan, em Milão, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.



O trio de lesionados não foi visto nos primeiros 15 minutos da sessão de trabalho aberta aos jornalistas. Refira-se que o colombiano tem uma lesão muscular enquanto o espanhol recupera de uma entorse. Por sua vez, o lateral-brasileiro treinou de forma condicionada na véspera, mas esta terça-feira não foi visto no relvado.



O AC Milan-FC Porto joga-se, esta quarta-feira, às 17h55, em Milão.