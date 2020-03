Depois do apuramento inédito para os quartos de final da Liga dos Campeões esta terça-feira, a Atalanta pediu aos adeptos para evitarem concentrações de festejos em Bérgamo, em três locais cirúrgicos da cidade.

Numa nota oficial, lembrando a medida anunciada pelo governo italiano de suspender o campeonato no país até 3 de abril, a Atalanta pediu aos fãs, em favor da «saúde pública» - fruto do surto do novo coronavírus - para evitarem multidões no centro de Bergamo, no Aeroporto Internacional Orio al Serio à chegada da equipa, bem como no Centro Bortolotti, casa de treinos do clube transalpino.

A Atalanta venceu em Valência por 4-3 na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, confirmando a qualificação após o triunfo caseiro por 4-1 que já tinha alcançado em Bergamo, no jogo da primeira mão da eliminatória.