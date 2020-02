Celades, treinador do Valência, não dá a eliminatória diante da Atalanta como perdida, apesar do desaire em San Siro (1-4). O treinador catalão considera que o resultado da primeira mão não traduz o que se passou em campo e considera que não vai ser preciso um milagre para a sua equipa dar a volta à eliminatória no Mestalla.

«Conhecíamos bem o potencial da Atalanta, por isso é que tem os números que tem. O jogo escapou-nos pela nossa falta de eficácia. Tivemos ocasiões muito claras, mas não conseguimos marcar. O resultado não traduz o que se viu em campo», começou por destacar o antigo jogador do Barcelona.

Além de ter marcado apenas um golo, o Valência concedeu quatro, mas Celades diz que ficou a faltar um segundo golo à sua equipa. «Não podemos conceder tanto. O correr do jogo fico marado pela nossa falta de eficácia. Tivemos bastantes ocasiões muito claras na primeira parte e na segunda. Não é um exagero, mas podíamos ter marcado três ou quatro golos», insistiu.

Apesar de tudo, Celades está convencido que é possível uma «remontada» no Mestalla. «Vamos preparar esse jogo da melhor forma. Em casa somos fortes, com o apoio dos nossos adeptos. O resultado não tem nada a ver com o que vimos em campo», destacou.

O Valência terá de marcar três golos e não sofrer nenhum. «Não tem de ser um milagre. Foi um resultado muito duro. Vamos preparar-nos para esse dia», referiu ainda.