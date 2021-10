A equipa de sub-19 do FC Porto bateu a congénere do Milan, esta terça-feira, no Estádio Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia, por 3-1, com Pinto da Costa e Paolo Maldini nas bancadas. Um triunfo que catapulta a equipa comandada por José Tavares para o primeiro lugar do Grupo B, com 7 pontos, mais três do que o Liverpool e Atlético Madrid e mais seis do que os rossoneri.

A equipa portuguesa adiantou-se no marcador, já perto do intervalo, na sequência de um grande passe de Bernardo Folha a destacar Vasco Sousa que atirou a contar. Uma vantagem ampliada logo a abrir a segunda parte com um remate cheio de magia de Umaro Candé. Pfeftis, guarda-redes do Milan deixou passar a bola, convencido que ia passar ao lado, mas esta entrou mesmo junto ao poste.

O Milan ainda reduziu a diferença, aos 66 minutos, numa recarga de Roback depois de defesa incompleta de Ivan Cardoso, mas a última palavra foi mesmo da equipa da casa, com Doro Dabo a fixar o resultado final em 3-1 já em tempo de compensação.