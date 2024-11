O avançado do Sporting, Viktor Gyökeres, igualou Harry Kane (Bayern Munique) no topo da lista dos melhores marcadores da Liga dos Campeões 2024/25, esta terça-feira.

O sueco fez hat-trick na vitória histórica por 4-1 ante o Manchester City, na 4.ª jornada da fase de liga, tendo agora cinco golos, tantos quantos Kane, que pode descolar de novo na quarta-feira, ante o Benfica, caso marque.

A seguir a Gyökeres e Kane, com quatro golos, estão Raphinha (Barcelona), Jonathan David (Lille) e Vinícius Júnior (Real Madrid). David marcou o golo do Lille no empate ante a Juventus e Vinícius o golo do Real na derrota ante o Milan. Já Raphinha pode destacar-se na quarta-feira, na visita do Barcelona ao Estrela Vermelha.

Depois, há 15 jogadores com três golos cada, entre eles o turco Kerem Aktürkoglu, do Benfica.