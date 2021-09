Os italianos da Atalanta bateram os suíços do Young Boys por 1-0, em Bergamo, em jogo da segunda jornada do Grupo F da Liga dos Campeões, aumentando a pressão sobre o Manchester United que, ainda sem pontos, recebe o Villarreal esta noite.

Um jogo que foi praticamente de sentido único, com os italianos a atacar e os suíços bem fechados sobre a sua defesa, à espera de um erro da equipa da casa. A equipa da Série A chegou a festejar um golo, aos 17 minutos, na sequência de um livre, mas o lance acabou por ser anulado pelo VAR por fora de jogo de Tolói.

Pessina teve uma oportunidade flagrante mesmo a fechar a primeira parte, mas o jogo chegou mesmo ao intervalo com o nulo intato. Os italianos, sempre a crescer no jogo, acentuaram o assédio à área dos Young Boys e acabaram por contornar a consistente defesa dos helvéticos, aos 68 minutos, num lance protagonizado pelos dois elementos mais ativos do ataque: Zapata, que já tinha estado perto do golo, cruzou da direita, e Pessina atirou a contar.

O jogo ainda aqueceu com o Young Boys a procurar discutir o resultado depois das alterações promovidas desde o banco, mas nesta altura os italianos já controlavam a preciosa vantagem que lhes permite saltar para o primeiro lugar do grupo.

A Atalanta passa a contar com 4 pontos, mais um dos que o Young Boys, mais três do que o Villarreal, enquanto o Manchester United vai ainda procurar somar os primeiros pontos esta noite, em Old Trafford, frente ao submarino amarelo.