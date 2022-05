O Liverpool reservou o primeiro lugar na final da Liga dos Campeões, a terceira presença nas últimas cinco edições, com uma reviravolta frente ao Villarreal (3-2) que ainda chegou a sonhar com a final de Paris. A equipa espanhola chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com a eliminatória empatada, diante de uma equipa inglesa irreconhecível que só apareceu na sua máxima força no segundo tempo, virando o jogo com golos de Fabinho, Luis Díaz e Sadio Mané.

