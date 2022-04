Unai Emery considerou que o Liverpool mereceu a vantagem que conseguiu construir diante do Villarreaal (2-0), em Anfield, no jogo da primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões, mas avisa desde já que a equipa de Jurgen Klopp vai sofrer mais no segundo jogo na próxima semana.

«Não podemos dizer nada em relação à vitória deles, eles mereceram-na. A primeira parte foi boa em termos defensivos, mas não conseguimos atacar», começou por referir, logo após o final do jogo.

«Eles tiveram duas ou três oportunidades para marcar. A segunda parte foi igual, eles pressionaram e mereceram marcar. 2-0 é uma boa vantagem para eles, para nós não é um bom resultado, mas vamos sonhar e tentar fazer qualquer coisa diferente no jogo em casa», acrescentou.

O Villarreal vai ter de arriscar mais no segundo jogo, em casa, e Emery avisa desde já o Liverpool. «O jogo da próxima semana vai ser muito diferente do desta noite. Será importante mudarmos alguma coisa no jogo em casa, talvez em termos táticos. Eles vão sofrer mais do que esta noite», atirou ainda.