O treinador do Bolonha, Vincenzo Italiano, reconheceu esta terça-feira o domínio que o Benfica tem no Estádio da Luz, que é palco do jogo entre portugueses e italianos na quarta-feira, para a 6.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

«Vamos adaptar-nos e responder a uma equipa que, do ponto de vista da qualidade, é muito forte e, neste estádio, consegue o triplo do rendimento do que é normal», apontou, em conferência de imprensa, no dia do seu 47.º aniversário.

«Temos de ser mais concentrados, os detalhes contam muito e já nos faltaram detalhes antes. Temos capacidade para colocar dificuldades a qualquer equipa, mas ainda não conseguimos ganhar jogos [ndr: na Liga dos Campeões]. Vamos tentar criar uma surpresa, vamos ver», antecipou Italiano, na antevisão ao jogo, deixando elogios ao Benfica.

«Vamos tentar criar dificuldades ao Benfica, aconteça o que acontecer. Vi todos os jogos do Benfica. Por exemplo, contra o Feyenoord, tiveram um jogo de azar, quando o Feyenoord conseguiu ganhar [ndr: por 3-1, na 3.ª jornada]. Se deixarmos o Benfica jogar, esta é uma equipa que consegue jogar muito bem, não pode ter muito espaço, com Di María, Pavlidis ou Kökcü, Otamendi lá atrás... Tivemos azar com as equipas que defrontamos, vou ser muito sincero. Mas podemos fazer um bom jogo e não nos podemos condicionar com o ambiente que vamos encontrar», sublinhou, identificando também fragilidades a explorar no conjunto liderado por Bruno Lage.

«É uma equipa sólida, forte no seu campeonato e de enorme valor, mas nesta competição há situações em que perdeu o controlo e temos de aproveitar. Tem muitos jogadores para a frente, mas, por vezes, concedem espaços interessantes, e se quisermos continuar a sonhar, temos de acreditar, ser concentrados, eficazes e ver o que acontece», completou, confirmando as indisponibilidades de Juan Miranda, Benjamín Domínguez, Michel Aebischer e a principal figura da equipa, Riccardo Orsolini. Italiano anunciou que a dupla de ataque será composta por Santiago Castro e Thijs Dallinga.