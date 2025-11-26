O médio português Vitinha brilhou na noite desta quarta-feira pelo Paris Saint-Germain, ao marcar um hat-trick frente ao Tottenham, no duelo da quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. E o primeiro dos dois golos é… uma obra de arte. Um grande golo. Mas o segundo não fica atrás.

Com o PSG a perder 1-0, fruto de um golo de Richarlison (35m), Vitinha recebeu um passe de Ndjantou e, de pé direito, fora da área, de primeira, rematou colocado para o 1-1, ao canto superior esquerdo da baliza defendida por Vicario.

Já na segunda parte, Kolo Muani devolveu a vantagem ao Tottenham (50m), mas Vitinha respondeu de novo ao fazer o 2-2 aos 53 minutos, antes de o PSG partir para a vantagem com golos de Fabián Ruiz (59m) e Willian Pacho (65m), e, por fim, com o hat-trick de Vitinha, de penálti (76m).