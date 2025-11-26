Vitinha tornou-se, esta quarta-feira, o quinto futebolista português a fazer hat-trick na Liga dos Campeões.

O médio fez três dos cinco golos da vitória do PSG ante o Tottenham, por 5-3, em jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. Os dois primeiros golos são para ver e rever, antes do penálti que coincidiu com o fecho do marcador.

Antes de Vitinha, Cristiano Ronaldo, Rui Pedro, Diogo Jota e João Mário também fizeram hat-trick, sendo este o 12.º hat-trick luso na prova.

Cristiano Ronaldo fez oito dos anteriores 11 (sete pelo Real Madrid, um pela Juventus), Rui Pedro (pelo Cluj), Diogo Jota (pelo Liverpool) e João Mário (pelo Benfica) um cada).

Os três golos de Vitinha: