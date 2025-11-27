Vitinha é o único português que surge entre os onze escolhidos para equipa da semana da quinta jornada da fase de liga da Champions.

Depois de ter assinado um hat-trick na vitória do PSG sobre o Tottenham por 5-3, o internacional português foi uma das figuras maiores da ronda e mereceu a distinção dos observadores da competição da UEFA.

No ataque, a equipa da semana junta Aubameyang (Marselha) e Mbappé (Real Madrid), dupla que também esteve em evidência ao longo da jornada com um bis e um poker, respetivamente. Mais atrás, para além de Vitinha, surgem Rice (Arsenal), Robert (Copenhaga) e De Ketelaere (Atalanta), completando o meio-campo.

Na defesa, o onze eleito integra Cucurella (Chelsea), Schouten (PSV), José María Giménez (Atlético de Madrid) e Khalaili (Union Saint-Gilloise). Já na baliza, o escolhido foi Flekken, do Bayer Leverkusen.