O Ajax anunciou esta segunda-feira que vai suspender temporariamente a venda de bilhetes para os jogos com o Sporting, tanto para a Liga dos Campeões, como para a Youth League, face às novas medidas anunciadas pelo governo dos Países Baixos para conter o aumento do número de casos de covid-19.

Numa primeira fase, o clube diz que a venda de bilhetes está suspensa até ao início de dezembro, mas admite retomar, caso as atuais medidas sejam, entretanto, alteradas. Caso os jogos tenham mesmo de realizar-se sem público, o clube compromete-se, desde já, a reembolsar as pessoas que já compraram ingressos.

O jogo com o Sporting, para a Liga dos Campeões, está marcado para 7 de dezembro (jogo da Youth League será na véspera).

Quanto ao campeonato, o clube anuncia que vai reembolsar os detentores de bilhetes para os próximos jogos com o RKC (domingo) e com o Spata (28 de novembro), mas deixa ainda em aberto o jogo com o Willem II, marcado para 2 de dezembro.