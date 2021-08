Aos 18 anos, Illia Zabarnyi já é um nome de referência na equipa do Dínamo Kiev, adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões. O defesa comentou o sorteio da prova e o duelo entre os dois clubes, além do reencontro com Roman Yaremchuk.



«Será um encontro muito interessante. O Benfica também é uma equipa boa e forte, mas nos jogos com eles estamos obrigados a jogar bem», referiu Zabarnyi ao site oficial dos ucranianos.



«Temos um grupo muito bom e forte. Será uma grande oportunidade de nos provarmos, de tentarmos mostrar ao mundo que podemos lutar a este nível. Espero que tenhamos sucesso. Vamos preparar-nos para a fase de grupos e para nos ajustarmos ao jogo dessas equipas. No ano passado já ganhámos experiência jogando com rivais deste nível. Acho que nesta ‘Champions’ vamos sentir-nos mais confiantes.»



Zabarnyi faz a segunda época no Dínamo e já tem 13 internacionalizações pela seleção da Ucrânia.