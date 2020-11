Zaidu Sanusi, lateral do FC Porto, faz parte do onze ideal da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, divulgou a UEFA esta quinta-feira.



O internacional nigeriano esteve em destaque na última quarta-feira ao anotar o primeiro golo do triunfo dos campeões nacionais no Velodrome, contra o Marselha.



Nota ainda para a presença de Bruno Fernandes na equipa da semana. O internacional português bisou na goleada do Manchester United frente aos turcos do Basaksehir, na passada terça-feira.



O onze da semana da Liga dos Campeões: Guilherme (Lokomotiv Moscovo), Dest (Barcelona), Wendt (Borussia Monchengladbach), Elvedi (Borussia Monchengladbach), Zaidu (FC Porto), Gosens (Atalanta); Stindl (Borussia Monchengladbach), Bruno Fernandes (Manchester United) e Coman (Bayern Munique); Immobile (Lazio) e Braithwaite (Barcelona).