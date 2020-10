O Zenit foi surpreendido pelo Club Brugge (1-2), em São Petersburgo, e entrou com o pé esquerdo na Liga dos Campeões.



Os golos surgiram todos na segunda parte da partida. O conjunto belga marcou por intermédio de Dennis, numa jogada de insistência (63m).



Semak lançou Mostovoy e Wendel, ex-Sporting, para os vinte minutos finais. O brasileiro teve uma excelente entrada na partida e assistiu Lovren para o golo do empate. O internacional croata rematou de muito longe, a bola bateu no poste e nas costas de Horvath e entrou na baliza belga.



O Club Brugge chegou à vitória no último suspiro da partida. Vormer fugiu na direita e cruzou rasteiro para o desvio certeiro de Charles de Ketelaere.



Para já, o Club Brugge lidera o grupo F e fica à espera do desfecho do Lazio-Dortmund.

Veja os golos da partida nos vídeos associados à partida.