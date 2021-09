O Zenit S. Petersburgo venceu nesta quarta-feira o Malmo por 4-0, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e somou os primeiros pontos na competição.

A jogar em casa, a equipa russa marcou logo aos 9m, pelo brasileiro Claudinho, ampliou a vantagem logo nos primeiros minutos da segunda parte e viu Ahmedhodzic facilitar a tarefa logo depois.

O defesa do Malmo colocou a mão à bola num lance a meio do meio-campo, impediu que o adversário se isolasse e acabou por ver o cartão vermelho direto, devido à ação do VAR.

Se já estava confortável no jogo, melhor ficou o Zenit que aproveitou para aumentar o marcador, graças a um golaço de Sutornin aos 80m. Em cima do apito final, Wendel, médio brasileiro ex-Sporting, aproveitou a recarga a um remate de Azmoun para fazer o resultado final.

O Malmo continua sem pontuar, num grupo que conta ainda com Juventus e Chelsea.