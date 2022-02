O lançamento da primeira pedra da nova sede da Liga Portugal decorreu ao início da tarde, no Porto, e contou com a presença, entre outros, dos presidentes de Benfica, FC Porto, Sp. Braga e V. Guimarães, além dos presidentes da Câmara Municipal do Porto e da Liga.

Pinto da Costa e Rui Costa cumprimentaram-se numa cerimónia em que o Sporting não se fez representar, já que Frederico Varandas esteve ausente.

Pedro Proença destacou a importância do novo edifício, cuja conclusão está prevista para dentro de um ano, para o desenvolvimento do futebol português.

«A Liga fará uma aposta clara nos processos de investigação e formação. Quando a direção da Liga assumiu esta responsabilidade há sete anos tinha como primeiro objetivo a centralização dos direitos televisivos, o segundo era ter um edifício para responder às necessidades do futebol profissional. Uma das funções da nova sede será o estudo e a reflexão sobre o futuro de um setor, o futebol profissional, que representa 0,3% do PIB nacional», afirmou o presidente da Liga em declarações à Sport TV.

A Arena Liga Portugal será um edifício de sete pisos, que irá albergar o museu das competições profissionais, um auditório com capacidade para 300 pessoas, restaurante, espaços para formação e para acolher startups ligadas ao futebol.

A Câmara do Porto cooperou na construção da nova sede, tendo cedido uma parcela de terreno, em Ramalde, recebendo em troca o edifício da atual sede, na Rua da Constituição.