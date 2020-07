O orçamento da Liga Portuguesa de Futebol Profissional para a temporada 2020-21, que perspetiva um resultado positivo de 1,15 milhões de euros, foi aprovado pela maioria dos clubes. O documento prevê receitas a rondas os 30 milhões de euros, apesar do revés causado pela pandemia de covid-19.

A Liga de Clubes pensa conseguir «atingir os seus objetivos económicos e poderá chegar ao sexto ano consecutivo com resultados positivos, com média de 1,963 milhões de euros anuais».

«Este orçamento tem em conta o cenário atual, e foi feito com prudência, continuando a apostar nas linhas orientadoras dos anteriores orçamentos. Foi dito pelo presidente Pedro Proença que, se houver necessidade, poderá fazer-se uma retificação», explicou Mário Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga.

O documento prevê a continuação na «aposta no reforço nas novas tecnologias no futebol profissional, a formação contínua dos agentes desportivos, a busca de novas receitas, a promoção das competições, na internacionalização da marca e no envolvimento dos adeptos, sobretudo no meio digital.»

Ainda foi discutido o caso da descida de divisão do V. Setúbal e do Desp. Aves, e foi perguntado a Pedro Proença se foi tida em consideração a quebra de receitas motivada pela pandemia, ao que o presidente da Liga de Clubes devolveu com a informação que de todos os clubes das duas divisões profissionais, incluíndo clubes da II Liga, todos na mesma situação, os dois clubes foram os únicos a incumprirem naquilo que eram as suas obrigações.

Recorde-se que tanto os avenses como os sadinos já manifestaram a intenção de recorrer para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, de modo a evitar a descida aos campeonatos não profissionais.