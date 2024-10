O Vitória de Guimarães entrou a vencer na Fase de Liga da Liga Conferência, batendo os eslovenos do NK Celje (3-1) no D. Afonso Henriques. Em horário laboral, foi a sociedade Silva assinou a folha de serviço: Samu Silva, Gustavo Silva e Kaio Silva apontaram os golos da supremacia vimaranense.

Jogo a meio da tarde (15h30) de uma quarta-feira, chuva copiosa e um D. Afonso Henriques muito despido comparativamente com o habitual – 10.263 adeptos. Com iluminação artificial, foi este o cenário do jogo de estreia de uma equipa portuguesa na Fase de Liga da Liga Conferência.

Num espetáculo com envolvência abaixo do que seria de esperar a este nível, desportivamente o Vitória fez o que lhe competia perante um NK Celje de má memória – eliminou os vimaranenses das provas europeias na época passada. O conjunto de Rui Borges demonstrou ser superior, aplicando a sua superioridade com competência.

Kaio rasga os duelos

O triunfo dos vimaranenses começou a desenhar-se ainda cedo, mas após sete longos minutos. O arranque foi penoso, com o esférico em constantes duelos, muitos solavancos e sempre a saltitar. Kaio César foi o protagonista que impôs um travão nos repelões.

O extremo brasileiro pegou na bola quase no meio campo, encaminhou-se para baliza em velocidade deixando quatro adversários para trás antes do remate. Rozman ainda defendeu o primeiro remate, mas foi impotente perante a recarga de Samu, que fez a bola entrar poe entre as pernas do guarda-redes. Estreia a marcar de Samu com a camisola do Vitória.

Sem deslumbrar, num duelo algo molengão, a dez minutos do intervalo aquela que terá sido a melhor jogada do encontro o Vitória fez o segundo. Samu combinou com Bruno Gaspar, com o lateral a invadir a área para cruzar com espaço para Gustavo Silva encostar de carrinho.

Contragolpe para avolumar

O embate ficou partido. Cedo se percebeu que os eslovenos não teriam capacidade para dar uma resposta cabal. Ainda assim, fizeram o que mandam os cânones da bola: arriscaram um pouco mais e tentaram chegar a zonas mais adiantadas do terreno do jogo.

Essa realidade fez com que a equipa portuguesa tivesse mais espaço nas movimentações ofensivas. Assim, a equipa de Rui Borges construiu vários lances de perigo, ficando a dever a si própria um resultado mais volumoso. Fez o terceiro do jogo quando estava decorrida uma hora de jogo. Contragolpe puro, Gustavo Silva fez o passe para Tiago Silva finalizar no coração da área perante a baliza deserta.

Mancha na exibição vitoriana já nos descontos. Ao sétimo jogo europeu os vimaranenses sofreram o primeiro golo na competição, cifrando o triunfo final por três bolas a uma. Matko foi o autor do golo, num bom lance individual. Vitória incontestável do vimaranenses sobre o campeão da Eslovénia, após dois jogos sem vencer na Liga.