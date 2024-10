A FIGURA: Tiago Silva

Omnipresente, o camisola dez do Vitória esteve em todo o lado. Num jogo em que o adversário procurou duelos, Tiago Silva não virou a cara à luta, mas teve também espaço para soltar o seu perfume, distribuindo jogo com critério. Aponta o terceiro golo dos vimaranenses minutos antes de sair, para gerir esforço. Prestação muito completa do médio.

O MOMENTO: o primeiro golo do Vitória (7’)

Primeiro golo do Vitória, e de uma equipa lusa, nesta fase da prova. Teve o condão de abrir um jogo que, apesar de estar ainda na fase inicial, evoluía muito amarrado. Kaio César está a génese da jogada ao deixar quatro adversários antes de rematar para a defesa de Rozman. Na recarga Samu atirou a contar por entre as pernas do guarda-redes, abrindo o ativo e o jogo a favor do emblema luso.

OUTROS DESTAQUES

Samu

Uma das novidades do onze do Vitória, o médio demonstrou eficiência nas várias ações. Foi raro ver Samu falhar um passe, marcou o primeiro do encontro e assistiu para o segundo.

Matko

O extremo mostrou ser o elemento mais refinado dos eslovenos, assinando aqueles que foram os lances mais promissores do Celje. Esteve, ainda assim, muito desapoiado nas movimentações ofensivas. Marcou um grande golo nos descontos.

Gustavo Silva

Com enorme disponibilidade física – saiu esgotado – o extremo que se estreou a titular justificou a aposta. Um golo e uma assistência, sendo uma das referências ofensivas do conjunto de Rui Borges.

Kaio César

Deu um esticão num jogo que se iniciou com demasiados duelos. O extremo pegou no esférico e deixou quatro adversários para trás, no lance do golo inaugural. De resto, esteve sempre ligado à corrente. Desperdiçou no capítulo da finalização.