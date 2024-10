Declarações de Rui Borges, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (3-1) frente ao NK Celje em jogo da ronda inaugural da Fase de Liga da Liga Conferência:

«Dadas as oportunidades que criámos, só o Kaio teve três ou quatro, podíamos ter feito mais golos; era importante nesse aspeto, até porque é o primeiro critério de desempate. Fiquei mais triste pelo golo sofrido. Jogo competente da nossa parte, fomos competentes, fomos sérios e rigorosos, os jogadores tiveram qualidade de jogo, chegámos aos golos com naturalidade. De resto, a equipa adversária praticamente só teve bolas paradas, mas fomos rigorosos e concentrados nesse momento do jogo. Na segunda parte, dado o resultado, não tivemos clareza na organização ofensiva, tivemos mais transições. Tirando o lance do golo, deles só temos um remate fora da área e bolas paradas. A vitória é justa, queríamos entrar a ganhar, que era o mais importante».

«Fomos competentes, não posso prever o futuro, os jogos com as outras equipas desta competição, porque todas são diferentes. Era importante entrar bem, começar bem perante os nossos adeptos. Hoje estiveram 10 mil, mas fizeram-se sentir como 20 mil: pedir para que domingo estejam novamente aqui em força para levar de vencido o Boavista, que é já o nosso foco».

[Samu e Gustavo] «São todos boas dores de cabeça, todos merecem jogar. E difícil escolher um onze, tenho de tomar decisões, optei e saiu bem, mas nem sempre vai sair bem. Há momentos para toda a gente, é só mais uma reposta que todos estão preparados para jogar e para ajudar a equipa, o clube a ganhar. O objetivo e a missão é de todos: ganhar, ganhar mais vezes. O importante é sentir que estão todos ligados e prontos para dar resposta».