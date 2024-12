O Djurgarden recebeu e venceu o Légia Varsóvia por 3-1, num jogo a contar para a última jornada da fase de liga da Liga Conferência, mas o que chamou mais à atenção foi um tifo erguido pelos adeptos da casa ainda antes do apito inicial.

Com o Pai Natal como figura principal (pelo menos à primeira vista), os cubos que se encontravam dentro do saco de presentes acabaram por chamar à atenção. Isto porque cada um dos cubos tinham várias letras e quando juntas, formavam as palavras «UEFA», «MAFIA» e «ACAB».

Além de uma clara crítica ao organismo que regula as competições europeias, os adeptos do Djurgarden aproveitaram também para deixar uma mensagem à polícia, já que a tradução para «ACAB» é «all cops are bastards», ou seja, todos os polícias são idiotas.

Veja aqui o tifo criado pelos adeptos do Djurgarden: