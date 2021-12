O encontro entre o Tottenham e o Rennes, da Liga Conferência, foi adiado devido ao surto de Covid-19 nos spurs.

O emblema londrino confirmou, em comunicado, que decorrem negociações com a UEFA para definir uma nova data para a partida, que estava inicialmente prevista para esta quinta-feira. Além disso, o Tottenham foi aconselhado a encerrar a área de treinos da equipa sénior, após reunir com as autoridades de saúde.

We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club.



