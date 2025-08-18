O árbitro português António Nobre foi o escolhido pela UEFA para dirigir o jogo entre Wolfsberger (Áustria) e Omonia (Chipre), para a primeira mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Conferência.

O juiz português, de 36 anos, terá Pedro Ribeiro e Nélson Pereira como auxiliares, com Ricardo Baixinho no papel de quarto árbitro. André Narciso estará no VAR, auxiliado por Hélder Malheiro.

A partida está marcada para as 18h desta quinta-feira, em Klagenfurt, na Áustria.