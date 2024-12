Terminou, na noite desta quinta-feira, a fase de liga da Liga Conferência e estão definidos os oito clubes diretamente apurados para os oitavos de final, os 16 clubes que vão disputar o play-off de acesso aos oitavos de final e os 12 clubes eliminados das competições europeias em 2024/25.

O Vitória de Guimarães, representante português na fase de liga, terminou no 2.º lugar, com 14 pontos, após o empate a uma bola ante a Fiorentina, ficando só atrás do Chelsea, de Renato Veiga, João Félix e Pedro Neto, que fez o pleno de vitórias.

Fiorentina, Rapid Viena, Djurgarden, Lugano (onde joga Martim Marques), Legia (treinado por Gonçalo Feio e onde jogam Rúben Vinagre e Claude Gonçalves) e Cercle Brugge (onde joga Flávio Nazinho) são os outros clubes diretamente apurados para os oitavos de final.

O facto de ter ficado em 2.º lugar garante, desde já, ao Vitória, que só poderá apanhar o Chelsea na final da prova.

APURADOS PARA OS OITAVOS DE FINAL (8):

Chelsea

Vitória de Guimarães

Fiorentina

Rapid Viena

Djurgarden

Lugano

Legia

Cercle Brugge

APURADOS PARA O PLAY-OFF DE ACESSO AOS OITAVOS (16):

Jagiellonia Bialystok

Shamrock Rovers

APOEL Nicósia

Pafos

Panathinaikos

Olimpia Liubliana

Betis

Heidenheim

Gent

Copenhaga

Víkingur Reykjavik

Borac

Celje

Omonia

Molde

Backa Topola

ELIMINADOS (12):

Hearts

Basaksehir

Mladá Boleslav

Astana

St. Gallen

HJK Helsínquia

Noah

TNS

Dínamo Minsk

Larne

LASK Linz

Petrocub