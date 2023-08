Daniel Ramos, treinador do Arouca, em declarações na sala de imprensa após a vitória sobre o Brann, por 2-1, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência:

«Estou um bocadinho no lado oposto [do treinador do Brann] por várias razões. Na primeira parte fomos bem mais fortes, uma equipa sempre muito perigosa, e criámos um conjunto de oportunidades. Foi uma primeira parte muito competente. Quase que dava para decidir a eliminatória logo aí, se tivéssemos sido eficazes. A margem curta ao intervalo fez-nos pensar sobre o que seria melhor para o jogo. Mérito também para o Brann, com maior ritmo de jogo e melhor do ponto de vista físico. Conseguiram-nos criar um bocadinho mais de dificuldades, mas mesmo assim estávamos com o jogo controlado. Fica um sabor amargo. A vantagem que merecíamos não foi a que conseguimos. Os jogadores estavam tristes, mas disse-lhes que ganhámos e jogámos bem. Mas é bom que sintam isso porque percebem que podia ter sido diferente, para melhor. O facto de a equipa fazer um trabalho muito bem conseguido enriquece-nos e dá-nos a certeza de que estamos no caminho certo.

[Segunda mão] No segundo jogo temos de fazer valer a vantagem que temos e, se possível, ganhar o jogo, não empatar. É essa que tem de ser a nossa mentalidade. Temos um jogo pelo meio e de mudar o chip para jogar a primeira jornada da Liga.

[Pressão alta] Fizemos um bom trabalho de análise sobre o Brann. É uma equipa que gosta de ter bola, tem dinâmicas interessantes, mas tivemos muito mérito em contrariá-las e em tirar proveito dos momentos de transição. Faltou-nos um bocadinho mais em posse, mas ainda estamos em pré-época e eles quase na segunda volta do seu campeonato. Em alguns momentos, queríamos manter os níveis de intensidade altos, mas não era fácil consegui-lo, sobretudo na segunda parte. A rapaziada está de parabéns, faltou um saborzinho mais doce de um resultado melhor.

[Arranque positivo de época] Uma coisa que me agrada bastante é ter o feedback de que a equipa está a demonstrar qualidade e que cria oportunidades. Isso é muito bom. A equipa vê baliza e demonstra qualidade nas sua dinâmicas, mas também tem competência no processo defensivo. Isso vai valorizar os jogadores do Arouca e a imagem do clube. Dentro desta lógica, digo aos jogadores que podemos, às vezes, não superar os adversários em termos de resultado, mas vamos tentar fazê-lo jogando um futebol agradável. Vim para cá para tentar ter um jogo atrativo e que traga a emoção boa que todos queremos no futebol.»