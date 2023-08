Foi com um dueto bem afinado entre Cristo González e Mujica, acompanhado pelo instrumental de Jason, que o Arouca iniciou a campanha na Liga Conferência com um triunfo, mais suado do que se chegou a imaginar na primeira parte, diante de um esforçado Brann, que cresceu após o intervalo e leva a eliminatória em aberto para a Noruega.

A vila de Arouca voltou a abrir as portas à Europa do futebol, quase sete anos depois de ter ficado muito perto de entrar na fase de grupos da Liga Europa. Pelo meio, deu-se a descida à 2.ª Liga, a posterior queda ao Campeonato de Portugal, e houve até uma pandemia, mas um «lobo» que se preze não se rende. Destemido, recuperou território, palmo a palmo, até voltar ao mapa europeu com o espírito reforçado e uma das histórias mais incríveis dos últimos anos para contar.

FILME DO JOGO

Diante do Brann, desde cedo se percebeu que os arouquenses tinham mais e melhores ideias sobre o que fazer do jogo. Com Jason inspirado no flanco direito e uma dupla endiabrada na frente, composta por Cristo González e Mujica, o Arouca foi dono e senhor do encontro até ao intervalo, mas só conseguiu marcar por uma vez.

Numa movimentação tantas vezes vista na época passada, Mujica, lançado em profundidade, deixou os defesas para trás, contornou o guarda-redes e empurrou para o fundo das redes. O avançado espanhol foi protagonista de mais três ocasiões flagrantes, já depois de Sylla, solto na área, ter rematado com perigo.

Dos noruegueses do Brann pouco se via no ataque. Aliás, em toda a primeira parte, só de bola parada assustaram Arruabarrena, aos 35 minutos, num remate de Finne que saiu perto do poste. O cenário, porém, alterou-se após o intervalo, de onde vieram uns nórdicos mais expeditos no ataque e a disporem de três boas ocasiões nos primeiros cinco minutos, a melhor das quais desperdiçada novamente por Finne, na sequência de uma má abordagem de Galovic.

Atordoado com a resposta adversária, o Arouca ainda demorou um pouco a responder, mas fê-lo com estilo. Aos 57 minutos, numa das melhores jogadas da partida, Quaresma arrancou pela esquerda, serviu Cristo González, mas o espanhol, solto ao segundo poste, rematou por cima.

O avançado afinou a pontaria ao minuto 73, quando assinou o 2-0 a passe de Mujica, mas o Brann não se deu como por rendido. O recém-entrado Mathisen começou por obrigar Arruabarrena a uma intervenção atenta, antes de Warming fugir aos defesas arouquenses para apontar o 2-1, relançando o jogo.

Os últimos minutos foram emotivos, mas pouco esclarecidos, fazendo com que o resultado não mais se alterasse. Daqui a uma semana há mais, na Noruega, onde o Arouca procurará defender a magra vantagem construída no seu reduto. Pelo que se viu hoje, o melhor será ir prevenido.