Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota pesada por quatro bolas a zero frente à Fiorentina no jogo da na 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência:

«Não fomos capazes de ter um melhor resultado. Algumas circunstâncias do jogo condicionaram-nos. A primeira parte foi equilibrada, com oportunidades de ambas as equipas, mas sofremos o golo a terminar quando já não o deveríamos permitir. Era importante ter a capacidade de termos o jogo aberto ainda na primeira parte e não ter de ir em busca na segunda parte. O lance da expulsão penso que nos afasta da discussão do resultado».

[Golo antes do intervalo é a chave do jogo?] «Não creio que tenha sido só esse momento a chave do jogo. Condiciona-nos, porque vamos a perder para o intervalo, e teríamos de fazer melhor. Acho que o fizemos, nos primeiros minutos, sendo que com dez minutos de jogo, com a expulsão, aí sim marca de forma determinante a forma como não pudemos discutir o resultado. Estamos insatisfeitos com o resultado, mas os meus jogadores fizeram o que foi possível».

[Ainda acreditam que é possível dar a volta?] «Diria que, sendo realista e pragmático, com este resultado que é confortável para o nosso adversário, temos muito poucas possibilidades de discutir a eliminatória. É a análise que faço com um resultado duro para nós. Não sabemos as circunstâncias do jogo da segunda mão, mas as nossas possibilidades de reverter este resultado são muito curtas».

[Maior goleada de sempre em casa nas competições europeias] «Tenho valorizado muito pouco a parte histórica, o que me foco e preocupo é no momento. Hoje assumidamente estamos aqui a dar a cara, porque perdemos, é um resultado duro para os nossos adeptos, que tinham expetativas, tal como nós. Daqui a três dias temos o Arouca e o foco tem de estar aí. Temos de ser uma equipa animicamente forte para voltar ao nosso registo já no domingo».