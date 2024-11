Com possibilidade de chegar ao play-off, o treinador do Astana assegurou que os cazaques vão «deixar tudo em campo» frente ao Vitória de Guimarães, em jogo da quarta jornada da fase de liga da Liga Conferência.



Apesar de ter apenas três pontos, Grigoriy Babayan não escondeu o desejo de chegar à fase a eliminar.

«Queremos chegar ao play−off da Liga Conferência. Os nossos próximos adversários são difíceis, mas vamos tentar tudo para chegar à próxima fase. Independentemente dos jogos que fizermos, vamos sempre deixar tudo em campo. O jogo de amanhã [quinta-feira] não é exceção», referiu em relação ao jogo que arranca às 15h30, hora de Portugal Continental.

Babayan frisou que a sua equipa cumpriu «a tarefa mais difícil» da época, a de chegar à fase de liga, e que a rotação de jogadores foi uma necessidade nas duas jornadas anteriores, uma vez que os cazaques ainda estavam a lutar pelo título nacional - acabou no segundo lugar.



Apesar de estar invicto em casa, o treinador do Astana assumiu que é diferente jogar na Astana Arena (encontra-se em remodelação) em comparação com o Estádio Central, em Almaty, a 1.200 quilómetros da capital do país que recebe os jogos europeus da equipa.

«O Estádio Central e a Astana Arena são difíceis de comparar, porque a atmosfera é completamente diferente. As pessoas de Almaty têm-nos apoiado e estamos muito gratos, mas, quando está lotada, a Astana Arena tem uma acústica única», defendeu.

Por sua vez, o médio Elkhan Astanov, realçou que a pausa competitiva para as seleções nacionais permitiu ao Astana recuperar de um ciclo de jogos «muito intenso», em outubro, e prometeu uma equipa preparada para lutar pelo triunfo nos três jogos que restam na fase de liga, com o Vitória, os ingleses do Chelsea e os cipriotas do APOEL Nicósia.

«Tentaremos vencer todos os jogos que restam. Podemos vencer o Vitória. Estamos totalmente prontos para o jogo de amanhã [quinta-feira]. E estaremos prontos para jogar contra o Chelsea [a 12 de dezembro]», referiu o jogador cazaque, de 24 anos.

O Astana, do Cazaquistão, 25.º classificado da fase de liga da Liga Conferência, com três pontos, recebe o Vitória de Guimarães, quinto, com nove, a partir das 15h30.