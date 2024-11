34 remates contra seis. 30 ataques contra 13. 56-44 em posse de bola para o Vitória e 11-1 em cantos.

Os números nem sempre dizem tudo. Mas dizem muito. E no Cazaquistão, disseram isso mesmo de um Vitória claramente superior ao Astana. Porém, só valeu um ponto no fim e o primeiro empate (1-1) na Liga Conferência, depois de nove vitórias na prova esta época, três deles na fase de liga.

Ante o vice-campeão cazaque, que não competia há 18 dias – desde o fim do campeonato – o Vitória fez por somar mais três pontos, mas acabou por arrancar a ferros um mal menor já perto do final, por Jesús Ramírez (89m), em resposta ao golo de Branimir Kalaica perto do intervalo, aos 40 minutos.

Vitória ao ataque e surpreendido por ex-Benfica

Na primeira parte, desde cedo se viu mais Vitória, que teve oito alterações no onze inicial em relação ao jogo da Taça de Portugal.

Nuno Santos (6m) deu um primeiro sinal num remate a passar perto e, apesar da boa prestação coletiva, foram mesmo os lances de bola parada a ser sinónimo de maior perigo. Manu Silva desviou na área um canto de Tiago Silva e viu Condric defender em cima da linha (27m) e a mesma combinação deu-se ao minuto 36, com a bola de Manu a beijar a trave.

O Astana, a defender com muita gente, lento e com dificuldades a construir, foi bem menos produtivo ofensivamente, mas teve uma ocasião perigosa ao minuto 21, por Geoffrey Charles. E quando o Vitória estava por cima e mais perto do golo, nova aproximação deu mesmo golo. Na sequência do primeiro canto a favor do Astana, houve um lançamento lateral e o ex-Benfica Branimir Kalaica rematou para o fundo da baliza.

Golo tardio a trazer justiça

A vantagem deu ao Astana alguma folga e foi nela que os cazaques se resguardaram durante quase toda a segunda parte. Houve mais equilíbrio numa fase inicial, com o Astana a procurar explorar alguma saída rápida e o Vitória, com paciência perante uma muralha defensiva, a atacar de forma organizada à procura do 1-1.

Nuno Santos deu um primeiro aviso claro (56m) e o Astana ainda marcou (63m), mas o golo foi anulado de pronto a Geoffrey, por falta. Depois, o recém-entrado João Miguel Mendes, aos 73 minutos – entrou em simultâneo com Jesús Ramírez e José Bica aos 64m – levou a bola ao ferro. Era um golaço!

Por essa altura já era notório quem tinha maiores intenções de tirar algo do resto do jogo e foi à custa de muito esforço e trabalho que se deu alguma justiça ao marcador, perto do fim: o 1-1 surgiu num belo cabeceamento de Jesús Ramírez, após cruzamento de Telmo Arcanjo, que tinha entrado com Händel para os últimos dez minutos.

É caso para dizer que o Vitória teve alma até Almaty. A mais de 6.500 quilómetros de Guimarães. Mas só valeu um empate. Um mal menor, quando a equipa de Rui Borges fez para bem mais.