AZ Alkmaar, Fiorentina, Crystal Palace, Lech Poznan, Sigma Olomouc, NK Celje, HNK Rijeka e Samsunspor garantiram, esta quinta-feira, o apuramento para os oitavos de final da Liga Conferência, numa noite com portugueses em ação a terem desfechos distintos, emoção maior em vários jogos e um prolongamento em que o Jagiellonia quase chocou Florença, mas a equipa italiana salvou-se e segue em frente.

Além disso, fica sobretudo desta noite a goleada do AZ Alkmaar, por 4-0 na receção ao Noah, da Arménia, que permite aos Países Baixos manterem o seu único clube que resta nas provas na UEFA em 2025/26 e, assim, ainda dar luta a Portugal nas contas do sexto lugar do ranking a cinco anos.

Depois de perder por 1-0 na Arménia, o AZ, com Alexandre Penetra a titular, deu a volta à eliminatória num jogo em que Ro-Zangelo Daal abriu o marcador (5m), Sven Mijnans bisou (39m, 54m) e Isak Jensen fechou as contas (90+1m). David Sualehe e Hélder Ferreira foram titulares no Noah.

Em Itália, a Fiorentina deixou escapar a vantagem de 3-0 da primeira mão, foi a prolongamento depois de um hat-trick de Bartosz Mazurek (23m, 45+3m, 49m) igualar a eliminatória, mas os golos de Nicolò Fagioli (107m) e Taras Romanczuk (114m) na própria baliza permitiram a recuperação da Fiorentina. O Jagiellonia ainda fechou a vitória com o 4-2 de Jesús Imaz (118m), mas não conseguiu o necessário quinto golo para ir a prolongamento, num jogo que acabou com a expulsão do português Bernardo Vital (120m), depois de ter visto o primeiro amarelo aos 110m. Isto num jogo em que o treinador da Fiorentina, Paolo Vanoli, teve de trocar de guarda-redes ao intervalo por questões físicas (De Gea rendeu Lezzerini).

O Rijeka venceu o Omonia por 3-1, depois de ter ganho por 1-0 fora de casa na primeira mão. Tankovic deu vantagem ao Omonia, mas os croatas iniciaram a reviravolta com um golo de Toni Fruk (52m), com assistência de Tiago Dantas. Fruk bisou depois (67m) e Adu-Adjei fez o 3-1 (79m).

RESTANTES RESULTADOS:

Crystal Palace-Zrinjski Mostar, 2-0 (3-1 no agregado)

Lech Poznan-KuPS, 1-0 (3-0 no agregado)

Lausanne Sport-Sigma Olomouc, 1-2 (2-3 no agregado)

NK Celje-Drita, 3-2 (6-4 no agregado)

Samsunspor-Shkendija, 4-0 (5-0 no agregado)

Os cruzamentos dos oitavos de final

Os jogos dos oitavos de final vão ser conhecidos no sorteio marcado para as 13 horas de sexta-feira, em Nyon, na Suíça, estando – com estes oito apurados – feito de forma mais aperfeiçoada o esboço do que pode acontecer. Além dos duelos dos oitavos, será também conhecido o cruzamento de jogos para os quartos de final e das meias-finais.

Fiorentina – Estrasburgo/Rákow

Crystal Palace – Mainz/AEK Larnaca

Lech Poznan – Rayo Vallecano/Shakhtar

AZ Alkmaar – AEK Atenas/Sparta Praga

NK Celje - AEK Atenas/Sparta Praga

Samsunspor – Rayo Vallecano/Shakhtar

Sigma Olomouc – Mainz/AEK Larnaca

HNK Rijeka - Estrasburgo/Rákow