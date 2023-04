O AZ Alkmaar apurou-se para as meias-finais da Liga Conferência após eliminar o Anderlecht do ex-Benfica Jan Vertonghen no desempate por penáltis.

A equipa dos Países Baixos havia perdido há uma semana na Bélgica por 2-0, mas precisou de apenas 13 minutos de jogo para anular a desvantagem com golos do avançado grego Pavlidis, o primeiro dos quais, aos 5m, de penálti.

O resultado manteve-se até o fim do tempo regulamentar e por mais 30 minutos. No desempate, o AZ foi mais eficaz e acertou as quatro tentativas contra apenas uma em três do Anderlecht, que viu Vertonghen falhar logo a abrir.

Este resultado deixa Portugal ainda mais longe dos Países Baixos no ranking, sendo já certo que em 2024/25 a Liga portuguesa perderá um dos três lugares de acesso à Liga dos Campeões.