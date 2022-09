O Lech Poznan goleou o Áustria Viena por 4-1 com João Amaral e Joel Pereira em destaque. O extremo assistiu Ishak para o 1-0 enquanto o lateral-direito serviu Skoras para o 2-1, já na segunda parte.



A segunda jornada da fase de grupos da Liga Conferência está encerrada. Confira todos os resultados, marcadores e também as classificações atualizadas, no Maisfutebol.

2.ª Jornada:

Grupo A:



Basaksehir-Fiorentina, 3-0

RFS-Hearts, 0-2



Grupo B:



Silkeborg-West Ham, 2-3

Steaua Bucarest-Anderlecht, 0-0



Grupo C:



Lech Poznan-Áustria Viena, 4-1

H. Beer Sheva-Villarreal, 1-2



Grupo D:



Colónia-Slovacko, 4-2

Partizan-Nice, 1-1



Grupo E:



AZ Alkmaar-Vaduz, 4-1

Apollon-Dnipro, 1-3



Grupo F:



Gent-Shamrock Rovers, 3-0

Djurgarden-Molde, 3-2



Grupo G;



Slavia Praga-FC Balkani, 3-2

Cluj-Sivasspor, 0-1



Grupo H:



Zalgiris-Basileia, 0-1

Pyunik-Slovan Bratislava, 2-0