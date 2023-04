O West Ham e o Basileia carimbaram a presença nas meias-finais da Liga Conferência, juntando-se a AZ Alkmaar e Fiorentina.



Em Londres, os «hammers» não se livraram de um susto, mas acabaram a golear. Aos 26 minutos, Cuypers abriu o marcador e colocou o Gent em vantagem na eliminatória depois do empate (1-1) na primeira mão. No entanto, os ingleses não tardaram a responder e igualaram a contenda por Michail Antonio.



O West Ham mostrou-se imparável no arranque da segunda parte e marcou três golos em oito minutos. Paquetá consumou a reviravolta de penálti, aos 55 minutos, e três minutos depois, Declan Rice sossegou David Moyes. Pouco depois, aos 63m, Antonio bisou e atirou o quarto classificado da Liga belga ao tapete.



No outro jogo que iniciou às 20h00, houve surpresa. O Basileia esteve em perder em França contra o Nice, conseguiu arrastar a decisão da eliminatória para o prolongamento e acabou por alcançar a reviravolta.



Após o 1-1 da primeira volta, os gauleses marcaram por Laborde aos nove minutos e pareciam ter a presença nas meias-finais bem encaminhada. Porém, o golo de Augustin, a quatro minutos do final, o forçou o Nice a horas extraordinárias. Kasim Adams foi o herói do Basileia, equipa que volta a uma meia-final de uma prova europeia uma década depois.



Os jogos das meias-finais:

Basileia-Fiorentina

West Ham-AZ Alkmaar