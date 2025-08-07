No arranque da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, o Besiktas goleou na Irlanda, na visita ao St. Patricks (4-1). Na noite desta quinta-feira, nos turcos, Jurásek, Kökcü, Rafa Silva e João Mário – quarteto ex-Benfica – foram titulares, assim como o médio Tiknaz (ex-Rio Ave). Do banco dos visitantes não saiu o médio Al Musrati (ex-Sp. Braga).

Num encontro de sentido único, João Mário inaugurou o marcador ao oitavo minuto, assistido por Rafa Silva. Pouco depois, aos 14 e 23 minutos, Tammy Abraham (ex-Milan) bisou. Antes do intervalo, aos 43m, o avançado inglês consumou a goleada.

Entre trocas, os anfitriões apenas foram capazes de reduzir pelo avançado Simon Power, aos 49m.

O segundo “round” está agendado para a tarde de quinta-feira (19h), com o vencedor da eliminatória a medir forças com Lausanne ou Astana (3-1).

Na rota do Santa Clara está Ballkani, do Kosovo, ou Shamrock Rovers, da Irlanda. Na primeira mão, o emblema kosovar triunfou por 1-0, graças ao golo do avançado Adetunji aos 56 minutos.

A partida decisiva está agendada para as 20 horas de quinta-feira, na Irlanda.

Na Dinamarca, num duelo de defesas portugueses, o Silkeborg de Pedro Ganchas (ex-P. Ferreira) foi derrotado pelo Jagiellonia de Bernardo Vital (1-0). O ex-Estoril fez o único golo a favor dos polacos, aos 15 minutos.

O vencedor vai disputar o play-off com Hadjuk Split ou D. Tirana (2-1), com a segunda mão agendada para quinta-feira (19h15).

Entretanto, no Chipre, Aris e AEK empataram a dois golos, com o médio Filipe Relvas (ex-V. Guimarães) a marcar pelos gregos. Depois de o médio Pereyra adiantar os visitantes ao nono minuto, o português ampliou a vantagem aos 14 minutos.

Todavia, a resposta dos cipriotas surgiu aos 18 e 31m, pelos golos do avançado Kakoullis e do defesa Goldson, respetivamente.

O duelo na Grécia está agendado para quinta-feira (19h) e o vencedor da eliminatória vai disputar o play-off com Anderlecht ou S. Tiraspol (3-0).

Por fim, o AZ Alkmaar venceu tranquilamente na receção ao Vaduz (Liechtenstein), por 3-0. Nos neerlandeses, o central Alexandre Penetra (ex-Famalicão) foi totalista.

Na quinta-feira, às 18h30, no Liechtenstein, o AZ está obrigado a carimbar a passagem ao play-off, onde vai defrontar Levski ou Sabah Baku (1-0).

Consulte os restantes resultados da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

