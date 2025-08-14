O Besiktas conseguiu esta quinta-feira o apuramento para o play-off da Liga Conferência depois de vencer o St. Patricks da Irlanda com direito a reviravolta por 3-2.

Rafa Silva foi titular na formação turca e aos 34 minutos de jogo, o Besiktas já perdia por 2-0 com golos de Carty (3m) e McLaughlin (34m), aproximando a eliminatória para 4-3 no agregado.

Ainda antes do intervalo, Tiknaz (43m), ex-Rio Ave reduziu a desvantagem no marcador. No segundo tempo, Rafa Silva assistiu para o golo do empate de Tammy Abraham (49m) e João Mário (79m) que tinha entrado para o lugar de Kökçü, ex-Benfica, marcou o golo da reviravolta.

Quem também seguiu em frente na prova foi o AZ Alkmaar que teve Alexandre Penetra na equipa titular e venceu por 1-0, com 4-0 no agregado, mesmo depois de Daal ter visto um cartão vermelho direto logo aos sete minutos do encontro.

Aos 88 minutos, Parrott conseguiu converter uma grande penalidade e garantiu o triunfo no encontro e na eliminatória para o AZ Alkmaar.

Os portugueses do Ararat da Arménia não tiveram a mesma sorte. Bruno Pinto, João Queirós e Hugo Oliveira acabaram por sair derrotados pelo Sparta Praga por 2-1 (6-2 no agregado).

Albion Rrahmani (23m) marcou primeiro para o checos com Balanta (31m) a igualar o marcador antes do intervalo. Krasniqi (90m+1) fez o 2-1 final já depois de João Queirós ter sido expulso com vermelho direto.

A reviravolta do dia ficou para o duelo entre o Brondby da Dinamarca e o Vikingur da Islândia. Os dinamarqueses tinham uma desvantagem de 3-0 e acabaram por vencer a eliminatória depois do triunfo por 4-0 na segunda mão, mesmo a jogar com 10 jogadores desde os 18 minutos.

Dois bis de Vallys e Bundgaard deram o triunfo ao Brondby que ainda teve um quinto golo anulado por fora de jogo aos 88 minutos de Vallys.