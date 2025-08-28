O Besiktas foi derrotado na receção aos suíços do Lausanne (1-0), na segunda mão do play-off da Liga Conferência, o que culmina na eliminação do emblema turco das provas europeias. Depois do empate a zeros há uma semana, o avançado Butler-Oyedeji fez a diferença, aos 45+1 minutos.

Na tarde desta quinta-feira, Kökcü, Rafa Silva e João Mário foram titulares no Besiktas, enquanto Jurásek e Tiknaz (ex-Rio Ave) foram suplentes utilizados. Todavia, os anfitriões foram prejudicados pelo golo sofrido em cima do intervalo e pela expulsão do defesa Uduokhai aos 46 minutos.

Outros resultados.

Fredrikstad 0-0 Crystal Palace (0-1 no agregado)

Noah 3-2 Ljubljana 3-2 (7-3 no agregado)

Omonia 1-0 Wolfsberger (2-2, 5-4 após penáltis)

RFS 2-2 Hamrun (2-3 no agregado)

Rapid Viena 2-0 Gyor (3-2 no agregado)