A FIGURA: João Mendes

Para ser totalmente honesto, a escolha mais justa seria toda a equipa do Vitória. A turma de Guimarães fez hoje um grande jogo em Sevilha frente a um adversário temível. De Bruno Varela a Villanueva, passando por Handel, Embaló ou Nélson Oliveira, quase não houve jogador que não se exibisse a bom nível. A escolha acaba por ser João Mendes por duas razões: foi um dos esteios do meio-campo e, como corolário disso, ainda marcou. E que golo, numa bomba à entrada da área!

O MOMENTO: El-Rei Nelson Oliveira (81m)

O Betis tinha-se adiantado no início da segunda parte, o Vitória empataria pouco depois, mas, ao minuto 75, a equipa espanhola conseguiu mesmo voltar à vantagem. Dava ideia de que, apesar da grande réplica, o Vitória sairia de Sevilha com uma derrota… não fosse Nelson Oliveira. O ponta de lança não estava a fazer um grande jogo, mas apontou um golaço ao minuto 81 que deu o empate ao Vitória. O internacional português recebeu uma bola, rodou, tirou o central do caminho e finalizou de pé esquerdo com classe.

OUTROS DESTAQUES

Isco

É um deleite ver Isco jogar. O capitão do Betis não fez uma partida exuberante, longe disso, mas sempre que pegou na bola… fê-lo bem. O golo que aponta – o segundo do Betis no jogo – é exemplo disso. Apareceu no sítio certo, à hora certa para finalizar com classe.

Úmbalo Embaló

Deu tanto, mas tanto trabalho ao Betis na primeira parte. Ora lançado por Handel, ora por Hevertton, Embaló foi um perigo à solta em Sevilha. No segundo tempo, baixou um pouco o rendimento, mas nada apaga a grande exibição do extremo do Vitória hoje.

Tomas Handel

Grande jogo do médio do Vitória que, no mercado de Inverno, esteve com um pé no FC Porto. Combinou muito bem com João Mendes e foi um dos segredos para o grande resultado que a equipa portuguesa conseguiu em Sevilha.