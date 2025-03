Declarações de Manuel Pellegrini, treinador do Betis, em conferência de imprensa, após o empate 2-2 frente ao Vitória de Guimarães, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência, disputada esta quinta-feira, 6 de março, em Sevilha:

[Que análise faz a um jogo em que esteve duas vezes em vantagem nas duas perde a vantagem? Por que acha que não conseguiu a vitória?]

Foi um bom jogo. Eles empataram porque foram muito assertivos: marcaram nos dois remates que tiveram. Não tenho muito a apontar à equipa. O Vitória teve a bola poucas vezes, jogou muito por cima, mas assim é o futebol.

[Foi uma questão de falta de frescura física?]

Não acho. A equipa esteve muito bem fisicamente, pressionámos alto. Eles tiveram pouca bola, mas não acho que tenha sido uma questão física.

[Surpreendeu-lhe o Vitória de Guimarães?]

Não me surpreendeu. Já sabíamos da qualidade do Vitória. Vi muitos jogos deles e é uma equipa muito boa tecnicamente. Ficaram em segundo na fase de grupos e não tive a mínima surpresa: sabíamos com quem íamos jogar.

[Agora, como será a segunda mão em Portugal?]

Vamos com confiança e procurar o resultado. Podíamos ir em vantagem, era o que queríamos, mas acho que o jogo lá vai ser muito equilibrado. Mas não vamos minimamente desanimados.