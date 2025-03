Após conseguir um empate a dois golos no encontro da primeira mão, o V. Guimarães recebe o Bétis, esta quinta-feira, num encontro que pode garantir uma passagem histórica aos «quartos» da Liga Conferência.

Na habitual antevisão ao encontro, Manuel Pellegrini garantiu que a formação de Sevilha vai «lutar até ao fim» e admitiu estar à espera de um jogo difícil, em que o Bétis necessita de ter «personalidade» desde o primeiro minuto.

«Já tinha visto muitos encontros do Vitória. Teve uma mudança técnica, mas tem processos de jogo que vão fazer com que este jogo seja tão difícil como o de Sevilha. Precisamos de um Bétis com personalidade desde o primeiro minuto. Vamos lutar até ao fim para nos mantermos nesta competição», começou por referir.

«Se não ganharmos quinta-feira, não há mais competições europeias até ao ano que vem. É uma competição importante para todos. Fiquei surpreendido com o apoio ao V. Guimarães em Sevilha. Em sua casa, com a transcendência do encontro, esperamos um estádio cheio, também com muitos adeptos que nos vêm apoiar. Que seja uma bonita noite de futebol», acrescentou.

O jogo entre V. Guimarães e Bétis está marcado para as 20h desta quinta-feira e terá a arbitragem do neerlandês Serdar Gözübüyük.