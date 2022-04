O Bodo/Glimt pediu esta sexta-feira à UEFA que possa tornar público um vídeo que desmente a versão de que o seu treinador Kjetil Knutsen tenha agredido alguém da equipa técnica da Roma, e apresentou uma queixa-crime contra Nuno Santos.

«A Roma está a bombardear a imprensa com inverdades, numa tentativa de branquear um comportamento antidesportivo. O Glimt sabe que há um vídeo do incidente, que mostra o ataque a Knutsen da parte de elementos da Roma. O clube viu o vídeo. Pedimos que o público tenha acesso ao vídeo que a UEFA tem», referem os noruegueses.

A reação do clube norueguês surge depois de ter vindo a público na imprensa italiana, através do jornal Il Messaggero, que o técnico do Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, teria dado um murro a Nuno Santos, elemento da equipa técnica de José Mourinho.

Ainda segundo o jornal, os incidentes teriam sido testemunhados por jogadores, entre os quais Lorenzo Pellegrini, considerando «vergonhosa» a atitude de Knutsen, depois de confirmar a alegada agressão a Nuno Santos.

Por sua vez, o treinador do Bodo/Glimt contrariou a versão dos romanos e confessou-se estarrecido com o comportamento do adversário no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Conferência.

Segundo Knutsen, tudo isto foi o culminar de um comportamento contra os regulamentos, em que o treinador de guarda-redes Nuno Santos saiu durante quase todo o jogo da zona onde lhe era permitido estar e esteve continuamente a insultá-lo.

«Tudo culminou numa agressão física a mim, já no túnel. Sou tão tranquilo, que costumo desligar. Neste caso, fui fisicamente atacado. Agarrou-me pelo pescoço e empurrou-me contra a parede. É normal que me tenha defendido», disse o treinador.

Kjetil Knutsen esclareceu ainda que não tem nenhum problema com a adrenalina e compromisso durante um jogo, que faz parte, mas defendeu que o comportamento «abusivo» que se viveu no encontro de quinta-feira não tem nada a ver com o que acontece todos os dias no futebol.

«O Glimt não vê outra solução a não ser a de apresentar uma queixa-crime na polícia contra Nuno Santos. É completamente inaceitável este comportamento», refere p bicampeão da Noruega em comunicado, frisando ter existido uma «sistemática provocação, manipulação e agressão» contra o seu treinador.

Por último, o clube diz esperar ainda uma reação da UEFA, em nome da não violência e ‘fair-play’.



Após o triunfo do 2-1, o Bodo/Glimt joga diante da Roma, no Olímpico, a 14 de abril.