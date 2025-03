Sem Pedro Neto, que não saiu do banco, o Chelsea adiantou-se nos oitavos de final da Liga Conferência, ao vencer na Dinamarca o Copenhaga por 2-1 na 1.ª mão.

Reece James inaugurou o marcador no início da segunda parte e o ex-Benfica Enzo Fernández atirou colocado para o segundo dos londrinos ao minuto 65.

Gabriel Pereira, defesa-central ex-Gil Vicente, reduziu para os dinamarqueses aos 80 minutos.

À mesma hora, o Legia - Kovacevic, Rúben Vinagre e Claude Gonçalves foram titulares - perdeu na Noruega com o Molde por 3-2. No final da primeira parte, os polacos perdiam por 3-0, mas minimizaram os estragos com dois golos num espaço de quatro minutos e seguem vivos para a 2.ª mão em Varsóvia.